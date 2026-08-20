Зарплаты в сфере кибербезопасности заметно выросли

В сфере информационной безопасности зарплаты уверенно растут: за год медианная зарплата поднялась на 40 % - с 82,8 тысячи до 115,6 тысячи рублей в месяц. Данные приводит hh.ru. В отдельных вакансиях работодатели предлагают свыше 400 тысяч рублей - так платят специалистам с редкой экспертизой и большим опытом.

За первые шесть месяцев 2026 года компании разместили 13,7 тысячи вакансий по кибербезопасности. Чаще всего ищут специалистов по защите данных и ИТ‑инфраструктуры - это 42 % всех предложений. Еще 32 % вакансий - для руководителей и директоров по информационной безопасности.

Среди востребованных направлений - DevSecOps‑ и AppSec‑специалисты (9 % вакансий), архитекторы информационной безопасности (7 %) и разработчики в сфере ИБ (5 %).

Самые высокие зарплаты - у руководителей по информационной безопасности: им предлагают в среднем 390 тысяч рублей в месяц. DevSecOps‑ и AppSec‑специалисты могут рассчитывать на 275 тысяч рублей, архитекторы ИБ - на 237 тысяч, пентестеры - на 194 тысячи.

Быстрее всего за год выросли зарплаты у DevSecOps‑ и AppSec‑специалистов - на 20 %. Опыт напрямую влияет на доход: специалисты со стажем от трех до шести лет получают в среднем 125,7 тысячи рублей, а с опытом свыше шести лет - уже 160 тысяч.

При этом компаниям по‑прежнему не хватает кадров: около двух третей работодателей говорят о дефиците специалистов по информационной безопасности. Особенно остро нехватка чувствуется там, где нужны глубокие знания и высокая ответственность.