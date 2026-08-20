В Барнауле рухнула чаша аттракциона, пострадали двое детей

В столице Алтайского края, Барнауле, двое детей пострадали из-за поломки аттракциона.

По версии следствия, трагедия случилась днём 19 августа. В одном из парков развлечений Барнаула двое мальчиков 2 и 11 лет катались на аттракционе. Во время движения чаша, в которой находились дети, оторвалась и упала вниз с платформы, остановившись о забор.

Мальчики получили ушибы. Их госпитализировали и оказали медицинскую помощь. Сейчас им ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, если эти деяния совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", сообщает управление СКР по Алтайскому краю.