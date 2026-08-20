Трое тюменских военных освобождены из украинского плена

Из украинского плена вернули троих тюменских военнослужащих, сообщил тюменский омбудсмен Олег Датских.

"Трое наших земляков возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Они теперь в безопасности, смогут связаться с родными и близкими. Благодарю Министерство обороны России, спецслужбы, уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову за то, что используют каждую возможность для возвращения бойцов домой", - говорится в сообщении.

Всего из украинского плена вернулись 103 российских военнослужащих. Среди них – 31 раненый. Всех обменяли на 103 пленных ВСУ. Обмен прошел при содействии ОАЭ.

В Беларуси российских военнослужащих встретила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Минобороны.