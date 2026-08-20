20 Августа 2026
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Спорт Свердловская область В России
Фото: КНТ УГМК

Сборная Свердловской области выиграла Кубок России по настольному теннису

В Санкт-Петербурге завершился Кубок России по настольному теннису, который проходил с 15 по 19 августа. Сборные Свердловской области, полностью сформированные из спортсменов КНТ УГМК, завоевали две медали турнира.

Женская сборная Свердловской области впервые в истории стала обладателем Кубка России. В финале Валерия Щербатых, Валерия Коцюр и Арина Слаутина под руководством Дмитрия Жижикина в напряженной борьбе обыграли многократных победительниц турнира – сборную Москвы со счетом 3:2.

Валерия Коцюр(2026)|Фото: КНТ УГМК

Как сообщили Накануне.RU в КНТ УГМК, финальный матч продолжался более трех часов, а победитель определился только в пятой встрече. Два очка сборной Свердловской области принесла Валерия Щербатых. В стартовом матче она в пяти партиях обыграла Ольгу Воробьеву, а затем была сильнее Ольги Вишняковой – 3:1. Решающее очко в пятой встрече завоевала Арина Слаутина, которая со счетом 3:2 одержала победу над Воробьевой и принесла Свердловской области первый в истории Кубок России.

Арина Слаутина(2026)|Фото: КНТ УГМК

"Матч был очень тяжелым, а выходить при счете 2:2 особенно нервно. Здорово, что команда помогла справиться с эмоциями. Я очень рада, что смогла принести решающее очко. И, конечно, огромное спасибо нашим болельщикам, поддержка трибун очень чувствовалась", - отметила Арина Слаутина.

Сборная Свердловской области по настольному теннису(2026)|Фото: КНТ УГМК

Успешно выступила и мужская сборная Свердловской области, за которую играли теннисисты УГМК Александр Тютрюмов, Серафим Орлов и Максим Кабуркин. Команда завоевала бронзовые медали Кубка России и впервые за четыре года вновь поднялась на пьедестал турнира.

Максим Кабуркин(2026)|Фото: КНТ УГМК

По ходу соревнований свердловские теннисисты также обыграли сборную Москвы – чемпионов Кубка России прошлого года. Единственное поражение команда потерпела в полуфинале от сборной республики Татарстан, которая впоследствии стала победителем турнира.

Александр Тютрюмов(2026)|Фото: КНТ УГМК

Еще две бронзовые медали Кубка России завоевали теннисистки УГМК Мария Тайлакова и Влада Воронина. Тайлакова стала бронзовым призером в составе сборной республики Татарстан, а Воронина – в составе команды Нижегородской области. Таким образом, спортсмены УГМК завершили командный Кубок России с золотой и тремя бронзовыми медалями в составе сборных своих регионов.

Теги: настольный теннис, Кубок России, Свердловская область


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