Украинские боевики нанесли удар рядом с детской площадкой в белгородском селе, погиб ребенок

Украинские боевики нанесли удар рядом с детской площадкой в белгородском селе, погиб ребенок, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"В Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребенок. <...> В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой", — приводят его слова РИА Новости.

Погибшей было 13 лет. Еще две девочки семи и девяти лет получили ранения, их госпитализировали.

Кроме того, под удар попал коммерческий объект в городе Короче. Пострадали мужчина и 16-летний подросток. Повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля. Одна из машин загорелась, пожар потушили.

В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.