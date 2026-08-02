Число жертв взрыва в московском ресторане на Кудринской площади выросло до пяти

До пяти человек выросло количество жертв в результате взрыва в московском ресторане на Кудринской площади.



По данным "Базы", двое пострадавших скончались в больнице — у них были множественные ранения верхней части тела.

Не менее шести человек по‑прежнему находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв в ресторане на Кудринской площади произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства. Бомбу пыталась пронести женщина, ее на входе пытался остановить охранник заведения, где проходило закрытое мероприятие. В этот момент прогремел взрыв. Оба погибли. Третьей жертвой стал посетитель ресторана.