В Удмуртии от атаки БПЛА погибли три человека

В Удмуртии во время атаки БПЛА пострадал гражданский автомобиль на севере региона. Погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок. Об этом сообщила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние. Чудовищное в своей бессмысленности действие - эти люди точно не являлись военной целью", - заявила она.

Всего во время атаки в небе над Удмуртией были уничтожены два БПЛА.