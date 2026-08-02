Бомбу в ресторан в Москве принесла женщина

В ресторане на Кудринской площади в центре Москвы произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Бомбу, предположительно, принесла женщина, которая погибла при взрыве, сообщает ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Погибли три человека, ранения получил 21 человек.

Напомним, в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы в 19.55 мск произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

Бомбу, предположительно, попыталась пронести женщина. Она и не пустивший ее охранник, а также еще один посетитель ресторана погибли.

21 человек получил ранения различной степени тяжести.Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источники "Ъ" рассказали, что взрыв, прогремевший в начале девятого вечера, не имел отношения к утечке газа. ГСУ СКР расследует происшедшее как преступление террористической направленности. Целью атаки были гости частного мероприятия на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Бомбу подорвали дистанционно. По предварительной версии, курьер, скорее всего, не знала о содержимом посылки.