В Саратовской области катер наехал на ребенка

В Саратовской области следователи устанавливают обстоятельства наезда маломерного судна на ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Проводится процессуальная проверка по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

По предварительным данным, вечером 1 августа 2026 года в акватории реки Волга Марксовского района Саратовской области маломерное моторное судно под управлением судоводителя совершило наезд на малолетнюю девочку, находившуюся в воде. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Следователем Западного МСУТ СК России проведен осмотр места происшествия, организованы допросы очевидцев происшествия, а также комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств