Река Тура в Тюменской области продолжает расти: за сутки уровень вырос еще на четыре сантиметра

За сутки река Тура прибавила еще четыре сантиметра. Ее уровень составляет 896 сантиметра, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Также растет уровень на реке Пышме. Там, как и прогнозировали специалисты, интенсивность паводка снижается, плюс 15 сантиметров за сутки. Сейчас уровень реки у села Богандинского составляет 599 сантиметров. До отметки "неблагоприятное явление" остался всего сантиметр.

Из-за подъема воды подтоплен 121 жилой дом. Эвакуировано 53 человека, в том числе девять детей. 38 размещены в трех ПВР, остальные – у родственников.

Продолжается прием заявлений на получение единовременной материальной помощи – ее размер составляет 15 675 рублей на каждого.



Держу ситуацию на личном контроле.