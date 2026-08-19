Игорь Мартынов В рамках всероссийской акции «Родительская приёмка» спикер Думы Астраханской области побывал в Камызякской школе № 4

Все образовательные учреждения Камызякского района Астраханской области готовятся к новому учебному году. В преддверии 1 сентября в регионе проходит всероссийская акция «Родительская приёмка», реализуемая в рамках проекта "Единой России" - «Новая школа».

Камызякскую среднюю общеобразовательную школу № 4 посетили Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат Государственной Думы РФ Ринат Аюпов, депутат регионального парламента Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

Этой школе уже более полувека. При этом образовательно учреждение является современным и может гордиться показателями успеваемости, дисциплины и общественной деятельности. Здесь действует «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей, реализуется проект «Цифровая образовательная среда». Количество учеников в 2025–2026 учебном году составляет 1200 ребят. А 1 сентября в школе сядут за парты 94 первоклассника, в том числе 8 детей участников специальной военной операции.

Также школьники имеют возможность заниматься в спортивных секциях и объединениях дополнительного образования по интересам, посещать кружки в учреждениях дополнительного образования.

«История нашей школы уникальна, она насчитывает 50 лет. Мы храним память о тех замечательных людях, которые когда-либо учились и работали в нашем учебном заведении на протяжении всех лет. В школе успешно работают зал боевой славы и музей славы под открытым небом. В 2026 году открыт школьный музей ВОВ и СВО», — поделилась директор школы Ирина Кавина.

В ходе визита руководитель образовательного учреждения рассказала депутатам о комплексе проведённых работ в преддверии нового учебного года. Были отремонтированы столовая и пищеблок, приведены в порядок несколько учебных кабинетов, обновлена мебель, в том числе в актовом зале. Также выполнен ремонт входной зоны и лестничных пролётов.

«В рамках всероссийской акции «Родительская приёмка» мы с коллегами сегодня посмотрели готовность школы к новому учебному году. Для нас важно увидеть реальную картину: насколько комфортно и безопасно будет детям в учебном заведении, всё ли готово для качественного обучения. Школа — это второй дом для ребят, и она должна быть по-настоящему удобной и надёжной», — отметил спикер регионального парламента.

В ходе визита в Камызякский район Игорь Мартынов также принял участие в акции «Собери ребёнка в школу», которая направлена на адресную помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям участников специальной военной операции.

Будущие первоклассники, которые скоро впервые переступят школьный порог, получили рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями для учёбы.