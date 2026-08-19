На Украине назначен новый министр обороны

Верховная Рада назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины. Решение поддержали 312 депутатов при 226 минимально необходимых, сообщает ТАСС.

Глава киевского режима Владимир Зеленский внес кандидатуру Хмары на должность главы оборонного ведомства в Раду 18 августа.

В июле Михаил Федоров был смещен с должности главы Минобороны Украины. Ведомство возглавил Хмара в статусе временно исполняющего обязанности. До этого он исполнял обязанности главы СБУ. В крупных городах практически ежедневно проходят акции протеста против отставки Федорова.