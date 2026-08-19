Ситуацией с мором рыбы в реках Тюменской области и Югры заинтересовались на федеральном уровне

Ситуация с мором рыбы в реках Тюменской области и Югры заинтересовались на федеральном уровне. Руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии Елена Панова сообщила в своем Telegram-канале, что до 31 августа Минприроды должно представить в Правительство России доклад об экологическом состоянии рек Тура, Тобол, Исеть и Иртыш — в связи с массовой гибелью рыбы.



"Предварительно министерству предстоит собрать мнения Минсельхоза, Росрыболовства, Росприроднадзора, регионов и Российской академии наук", - говорится в сообщении.

В поселке Горноправдинск на берегу Иртыша были обнаружены мертвые и умирающие стерлядь, налим и щука,.

Ранее в июле аналогичная проблема наблюдалась в Тюмени на набережной Туры — тогда вода почернела, появился резкий запах и мертвая рыба. К августу ситуация распространилась на три реки — Туру, Тобол и Иртыш. По данным экспертов и Росрыболовства, главная причина — острый дефицит кислорода, вызванный аномальным паводком: поднявшаяся вода смыла органику с поймы, а ее окисление привело к поглощению кислорода.