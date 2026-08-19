Экс-главу челябинского управления Роспотребнадзора вернули в СИЗО

В Челябинске изменены условия ареста экс-главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семёнова.

Челябинский облсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Семёнова. Он вернулся в СИЗО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Ранее в Челябинске изъято в доход государства имущество экс-руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семёнова и его семьи. Его общая стоимость – 400 млн руб. Он совмещал госслужбу и бизнес.

По данным прокуратуры, за деньги, полученные через коррупцию, он купил шесть квартир, три жилых дома, 18 участков, 12 нежилых помещений общей площадью 25 тыс. "квадратов" в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 транспортных средств. В итоге Генпрокуратура обратилась в суд, требуя изъять это имущество. Иск удовлетворён.