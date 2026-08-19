С 30 августа и по 17 сентября в труднодоступных районах Югры пройдет досрочное голосование

С 30 августа и по 17 сентября в труднодоступных районах Югры пройдет досрочное голосование на выборах, сообщили Накануне.RU в окружном избиркоме..

Участковые комиссии отправятся на стойбища, в родовые угодья и на удаленные месторождения в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

Ранее в Югре завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах в Госдуму, думу Югры восьмого созыва, в Тюменскую областную думу восьмого созыва, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, по итогам проведения которых планируется заместить 290 депутатских мандатов. 14 августа 2026 года в избирательных комиссиях Югры прошли последние заседания по регистрации кандидатов.

В общей сложности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия в выборах было выдвинуто 1468 кандидатов. Зарегистрированы 1376 кандидатов, 110 из которых – самовыдвиженцы. Отказано в регистрации 40 кандидатам (2,7%). Остальные кандидаты утратили статус в связи с отказом от дальнейшего участия в выборах, непредставлением документов на регистрацию.