В Екатеринбурге пьяный самокатчик сбил ребенка-велосипедиста

В Екатеринбурге водитель самоката сбил ребенка-велосипедиста. Самокатчик был пьян.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел 18 августа на улице Краснолесья. Предварительно установлено, что 24-летний водитель арендованного электросамоката, двигаясь по тротуару, столкнулся с ехавшим навстречу 10-летним велосипедистом.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в ДГКБ №9. После оказания помощи его отпустили домой.

Как установили в ГАИ, водитель самоката находился в состоянии алкогольного опьянения – 0,545 мг/л выдыхаемого воздуха. В отношении него составлен протокол.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.