В Геленджике скорая 27 раз выезжала на ЧП на воде

С начала лета бригады скорой помощи в Геленджике 27 раз приезжали на вызовы из‑за происшествий на воде - об этом рассказали в пресс‑службе городской скорой.

Чаще всего вызовы поступали из самого Геленджика - там зафиксировали 10 случаев. В Дивноморском случилось 8 происшествий, в Архипо‑Осиповке - 6, в Кабардинке - 2, в Кринице - 1. Среди пострадавших оказались семеро детей.

При этом 4 инцидента произошли не в море, а в бассейнах - значит, опасность есть не только на побережье.

Медики помогли 18 пострадавшим и доставили их в Городскую больницу. Ещё двое отказались от госпитализации - им оказали помощь на месте. К сожалению, спасти удалось не всех: трое человек погибли до приезда скорой, еще четверо - во время реанимации.

Сообщалось, что в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах закрыли все пляжи из‑за угрозы атаки БПЛА и работы ПВО; глава Геленджика Алексей Богодистов призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что безопасность людей - главный приоритет.