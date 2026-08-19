Туристы попали под камнепад в горах КБР, один из них погиб

Один из попавших под камнепад в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии туристов погиб, сообщили в СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, группа альпинистов из Санкт-Петербурга из трех человек попала под камнепад утром 19 августа при восхождении на одну из вершин. Один из участников погиб, двое получили телесные повреждения. Им оказывается медицинская помощь.

Накануне в Кабардино-Балкарии спасатели помогли альпинистам, застрявшим на Эльбрусе. Две группы не могли самостоятельно спуститься из-за непогоды. Туристов эвакуировали на поляну Азау.