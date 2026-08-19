В Прикамье осуждена участница группы, снимавшей порно с детьми

В Пермском крае вынесен приговор девушке, входившей в организованную группу, которая занималась изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Как сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю, суд признал её виновной по нескольким особо тяжким статьям и назначил 8 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Следствие установило, что в группу входили трое мужчин и девушка. Организатор подыскивал подростков для съёмок, участники арендовали квартиры в Чайковском, закупали оборудование. Готовый контент размещали на зарубежных площадках в теневом сегменте интернета, доход получали в криптовалюте, которую затем обналичивали.

Жертвами стали 10 девочек и один мальчик в возрасте от 12 до 16 лет. Преступная деятельность велась с мая 2024 по июль 2025 года.

Раскрыть преступление удалось благодаря совместной работе следователей СК, криминалистов, сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России, оперативников УБК МВД и ГУ МВД по Пермскому краю при поддержке Росгвардии. На обысках изъяли компьютеры, камеры, телефоны и реквизит. Проведены судебно-медицинские, компьютерные и психолого-искусствоведческая экспертизы.

Девушка заключила досудебное соглашение, дело в отношении неё выделили в отдельное производство. Суд признал её виновной в изготовлении и обороте детской порнографии, использовании детей для съёмок, половых сношениях и развратных действиях в составе организованной группы, а также в легализации преступных доходов. Приговор — 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.