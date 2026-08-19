Сергей Кравчук поручил коммунальщикам круглосуточно откачивать воду с подтопленных участков улиц Хабаровска

За несколько часов на Хабаровск обрушилась треть месячной нормы осадков.

Дорожные и коммунальные службы незамедлительно приступили к ликвидации последствий обильных дождей, прошедших накануне ночью и днем. Из-за сильного ливня и удержания высокого уровня воды в реке Амур произошло скопление дождевых стоков на отдельных участках автомобильных дорог - в частности, на улице Флегонтова и на пересечении улицы Павла Морозова с улицей Богачева.

Подтопления на данных участках обусловлены спецификой работы ливневой канализации в период паводка. Для защиты микрорайонов от захода речной воды коллекторы, выходящие в реку, были ранее затампонированы, а на береговой линии сформированы защитные дамбы. В результате ливневые стоки, собирающиеся из прибрежных жилых массивов и района Арены «Ерофей», удерживаются на этих участках и требуют принудительной перекачки.

Для защиты проезжей части и жилмассивов оперативные службы задействовали комплекс высокопроизводительного насосного оборудования.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил держать на контроле ситуацию на проблемных участках и рассказал о принимаемых мерах.

«На пересечении улиц Павла Морозова и Богачева мы возвели защитную дамбу, чтобы амурская вода не поступала через коллектор в город. В этой точке задействовано сразу пять насосов - два крупных и три дополнительных, которые в непрерывном режиме перекачивают воду из городской ливневой сети обратно в Амур. Кроме того, обустроена дополнительная траншея вдоль улицы Богачева и установлена помпа для оперативного сброса скопившейся на дороге воды. Аналогичная сложная ситуация сложилась на улице Флегонтова, куда стекаются стоки из микрорайона Строитель и от Арены «Ерофей». Выпуск ливневой канализации там также затампонирован, а насосные группы работают без остановки. Поручил коммунальным службам круглосуточно откачивать воду с подтопленных участков улиц Павла Морозова и Флегонтова», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Все профильные подразделения администрации города и службы благоустройства переведены в режим повышенной готовности.

«В преддверии неблагоприятного метеопрогноза все дорожные службы были переведены в режим повышенной готовности. Наше особое внимание при очистке проезжей части уделяется оперативной утилизации мусора, листвы и грязи с дождеприемных решеток, чтобы обеспечить максимальный пропуск воды. В условиях сложной паводковой обстановки наибольшие нагрузки испытывает именно Южный микрорайон, где Амур стоит высоко. Силами управления на улице Флегонтова организована непрерывная откачка воды с привлечением перекачивающих помп. Личный состав и дежурные инженерные бригады находятся на объектах в круглосуточном режиме», - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Администрация Хабаровска продолжает ведение оперативного мониторинга дорожной обстановки и работы откачивающего оборудования.