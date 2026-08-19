Рекордное число пострадавших: 907 гуманитарных работников в 2025 году

2025 год стал самым тяжелым для сотрудников гуманитарных миссий - нападения затронули 907 человек. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ко Всемирному дню гуманитарной помощи, передает ТАСС.

Из 907 пострадавших 350 человек погибли, 322 получили ранения, 235 похитили. В УКГВ подчеркивают: хотя погибших немного меньше, чем в 2024 году, уровень насилия не снизился.

Самая опасная зона третий год подряд - сектор Газа: там погибли 186 сотрудников. На втором месте - Судан, где нападения унесли жизни 71 специалиста.

Ситуация не улучшается и в 2026 году: только за первые месяцы погибли 82 гуманитарных работника, 97 получили ранения, 39 оказались в плену. Данные УКГВ показывают, что работать в зонах конфликтов по‑прежнему крайне опасно.

Ранее сообщалось, что жители Упоровского округа продолжают помогать участникам специальной военной операции: в составе 14‑го гуманитарного конвоя отправили 150 маскировочных сетей и 70 посылок для госпиталей - в погрузке участвовали волонтеры объединения "Нить жизни" и сотрудники Центра реализации молодёжных программ.