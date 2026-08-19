В Курской области эвакуировали детсад после попадания БПЛА в дерево

В Курской области эвакуировали детей и сотрудников детского сада после попадания беспилотника в дерево рядом с образовательным учреждением. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, это произошло в городе Обоянь. Из здания эвакуировали 12 детей и 13 человек персонала. Повреждений и пострадавших нет, территория оцеплена.

Кроме того, в результате атак в селе Высоконские дворы Медвенского района поврежден объект энергетики, добавил Хинштейн.

Он уточнил, что всего с 9 утра 18 августа до 9 утра 19 августа над регионом сбито 127 вражеских беспилотников различного типа.