19 Августа 2026
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Вокруг ЕГЭ вырос прибыльный бизнес

Вокруг системы ЕГЭ выросла целая коммерческая индустрия. Пока одни структуры наживаются на страхах родителей, другие извлекают прибыль из технического обеспечения самого процесса аттестации.
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По данным РАНХиГС, в 2025 году средние расходы на подготовку к ЕГЭ достигли огромных цифр: в Москве семьи тратят около 750 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 420 тыс., а в регионах — до 210 тыс.

Рынок образовательных услуг перенасыщен: специализированные центры предлагают интенсивную подготовку, где ежемесячный чек за четыре предмета переваливает за 25 тыс. рублей. Индивидуальные занятия намного дороже. Сами вузы тоже активно зарабатывают на подготовительных курсах.

Значительную долю рынка захватили крупные ИT-гиганты. Например, VK через свои же активы "Учи.ру" и "Тетрика" собрала в 2025 году 7,4 млрд рублей выручки.

Отдельный сегмент — печатная продукция. Монопольное положение издательства "Просвещение", выпускающего официальные методички и тесты ФИПИ, позволило компании получить 50 млрд рублей выручки и 26 млрд чистой прибыли за прошлый год.

Не отстают и государственные структуры. Федеральный центр тестирования, подведомственный Рособрнадзору, успешно монетизирует свои функции. Помимо разработки ПО для экзаменов, организация продает лицензии на использование своих программ и проводит платные курсы для персонала, анализирует "безальтернативный" ЕГЭ "Царьград".

Теги: егэ, бизнес


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