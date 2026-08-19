Дело о наезде автомобиля на полицейских в аэропорту Екатеринбурга передано в суд

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о посягательстве на сотрудников транспортной полиции. Водитель автомобиля умышленно наехал на силовиков.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на скамье подсудимых оказался 44‑летний житель Верхней Пышмы. Инцидент произошел в апреле 2026 года на территории, прилегающей к аэропорту Кольцово.

Как показало расследование, уралец, управляя автомобилем "Лада Гранта", мешал задержанию своей бывшей супруги, находившейся в федеральном розыске. Мужчина умышленно наехал на двух полицейских, а затем скрылся. Задержали его в июле в городе Ломоносове Ленинградской области несмотря на принятые меры конспирации.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Как отметили в прокуратуре, водителю грозит до 10 лет лишения свободы.