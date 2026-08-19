География растет - теперь российские туристы смогут платить по QR и в Таиланде

География отечественных сервисов для быстрой и удобной оплаты за границей расширяется. К списку направлений добавился Таиланд: теперь российские туристы могут оплачивать покупки и услуги в Королевстве через банковское мобильное приложение.

Механизм привычен: нужно открыть онлайн-банк, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублевого счета, банк автоматически конвертирует их в местную валюту – тайский бат. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 113 тыс. рублей.

«Таиланд – одно из самых популярных направлений для путешествий у россиян, поэтому логичным шагом для нас стал запуск оплаты по QR-коду в приложении. Теперь в любом магазине достаточно просто отсканировать QR-код и через несколько секунд оплата успешно пройдет. Это позволит сделать поездки в Таиланд еще более комфортными, а оплату – более привычной и удобной», – отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Ранее оплату по QR-коду уже запустили во Вьетнаме, Китае, Аргентине, Египте, Бразилии, Кыргызстане, Таджикистане. Россияне также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам или с возможностью получения наличными в другом государстве.