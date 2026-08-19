Украина до сих пор не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну

Украина до сих пор не выплатила Ирану компенсацию за удар по судну в Каспийском море. Об этом заявил РИА Новости посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

По его словам, стороны ведут переговоры на эту тему.

Дипломат уточнил, что Тегеран добивается компенсации от правительства Украины и выплаты компенсаций пострадавшим.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, сообщал МИД Ирана. В результате погиб член экипажа, еще один получил ранения. Посол республики в России Казем Джалали заявил, что Иран оставляет за собой право ответить Украине. Газета The New York Times писала, что Иран изучал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну. Однако, как утверждали источники, напряженность между двумя странами якобы снизилась из-за дипломатических усилий.