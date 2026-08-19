В Темрюкском районе прошли Всероссийские антитеррористические учения

На базе городской школы №2 отработали действия при вооружённом нападении, атаке БПЛА и пожаре. Главная цель тренировки — повысить уровень защищённости образовательных учреждений от террористических угроз.

К учениям привлекли сотрудников МЧС, МВД и Росгвардии. Особое внимание уделили слаженности действий оперативных служб, педагогов и охраны в условиях чрезвычайной ситуации. Условия максимально приблизили к реальным: коллектив школы отработал реагирование на три вида угроз. По легенде, группа вооружённых лиц проникла на территорию учебного заведения. Обнаружив посторонних, охранник нажал тревожную кнопку, а педагоги оперативно заблокировали двери классов. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали условных преступников.

Затем смоделировали ситуацию падения БПЛА на территории школы: из-за угрозы осколочных ранений выход на улицу был запрещён. Также провели тренировку по действиям при возгорании. Благодаря чёткому взаимодействию всех участников учения прошли без замечаний.

В Темрюкском районе вопросам антитеррористической безопасности уделяется особое внимание – подобные тренировки в школах и других учебных заведениях проводятся регулярно. Главный итог мероприятия: в критической ситуации важно не поддаваться панике и строго следовать инструкциям. Педагогический состав продемонстрировал грамотное выполнение обязательных действий, сообщает райадминистрация.