В кубанском посёлке Стрелка обновляют кабинет агрокласса

В школе №5 идёт капитальный ремонт кабинета для агрокласса. На данный момент в помещении уже завершены электромонтажные работы и черновая стяжка пола. Строители монтируют перегородку, которая отделит лаборантскую от учебного пространства.

По окончании ремонта кабинет оснастят новой мебелью и современным оборудованием. С нового учебного года ученики смогут заниматься в обновлённом помещении, где будет всё необходимое для проведения экспериментов и практических работ.

Что такое агрокласс? Это ориентированный формат обучения. Здесь школьники не просто изучают теорию по биологии и химии, а сразу применяют знания на деле: выращивают растения, исследуют состав почвы, ставят опыты и даже пробуют спроектировать мини-ферму. Такие занятия помогают ребятам познакомиться с профессиями аграрной сферы и увидеть их перспективу, особенно для аграрного региона.

Как отметил глава Темрюкского района Фёдор Бабенков, для муниципалитета это первый подобный проект, который непременно покажет хорошие результаты. Если инициатива окажется востребованной, её опыт распространится и на другие школы района, сообщает райадминистрация.