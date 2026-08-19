В Тюменской области проходит дезинфекция после схода паводковых вод, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Обработке подлежат жилые помещения, колодцы, скважины, придомовые территории, надворные туалеты, выгребные ямы, хозяйственные постройки.



Работы начались с 13 августа в поселке Новотарманском, деревне Молчановой, а также в СНТ, расположенных на территории г. Тюмени и Тюменского муниципального округа. По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в настоящий момент продезинфицировали: 18 частных жилых домов; 32 колодца; 33 надворных туалета; 18 выгребных ям; 89 участков.



Специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии провели расчеты потребности в средствах для дезинфекции и дератизации. Они оказывают методическую и консультационную помощь муниципальным образованиям при проведении дезинфекционных работ.



Вопросы о мероприятиях по дезинфекции домовладений, вышедших из зоны подтопления, обсудили на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских. Во встрече приняли участие заместители глав ряда муниципальных образований, представители региональных департаментов, а также главные врачи медицинских организаций.