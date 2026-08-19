В Уфе после атаки БПЛА загорелась установка на НПЗ, которая была на ремонте

В Уфе после атаки БПЛА повреждена установка на нефтеперерабатывающем заводе, которая была на ремонте, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Также у нас небольшое горение на одном из нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там устанавливают степень повреждений, но предварительно попало в установку, которая находится в ремонте", - цитирует Хабирова его пресс-служба.

По его словам, установку восстановят через несколько дней. "Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб. Думаю, в течение пары дней все это восстановят", - сказал глава региона.

Ранее Хабиров сообщил, что ВСУ пытались атаковать промышленные предприятия Уфы. Всего беспилотников было шесть, четыре из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание. Кроме того, один из беспилотников попал в жилой дом в микрорайоне Затон, пострадал один человек.