Киевский режим может перезахоронить останки Петлюры и Скоропадского

На Украине могут перезахоронить останки еще двух идолов нынешних местных неонацистов - Симона Петлюры и Павла Скоропадского. Об этом заявил глава местного института нацпамяти Александр Алферов.

По его словам, окончательный список будет утверждать специальная рабочая группа.

Перезахоронение и новый виток героизации лидеров украинских неонацистов первой половины ХХ века начался в мае. В Европе начали выкапывать их останки и перевозить на Украину. Под Киевом уже перезахоронили двух первых главарей ОУН (запрещенная в РФ террористическая организация) - Евгения Коновальца и Андрея Мельника.

Петлюра был предводителем националистического движения на Украине в годы Гражданской войны, войдя в историю как инициатор массовых еврейских погромов. Причем он был убит в Париже в 1926 году, но суд оправдал убийцу Шолома Шварцбарда, который отомстил за убитых родных. Скоропадский же в течение полугода возглавлял в 1918 году прогерманский оккупационный режим на Украине в качестве "гетмана". После поражения тоже бежал в Европу, где умер в 1945 году.

"То есть все отребье нацистское, коллаборационистское, человеконенавистническое будет собрано по всему миру для того, чтобы стать частью славы, материализованной славы на территории нынешней Украины", - заявила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее данным, правящий на Украине режим идентифицировал 98 погребений в 21 стране Европы.