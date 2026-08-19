Состоялось освящение нового отделения Свердловского онкодипансера

В этом году система здравоохранения Свердловской области проходит мощную модернизацию - десятки новых проектов, ремонт родовых, запуск центра долголетия и расширение возможностей для лечения пациентов с онкологией.

Несколько дней назад в Свердловском областном онкологическом диспансере состоялась презентация нового отделения дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии, которое существенно усилит возможности врачей в части оказания необходимой помощи. Расходы на обустройство и ремонт взяли на себя Фонд святой Екатерины и группа компаний «Сима-Ленд».

Особенность отделения – это молельная комната, где можно уединиться даже во время лечения. В центре – икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость», написанная сестрами Ново-Тихвинского монастыря специально для этого места. Сегодня Владыка Евгений провел чин освящения комнаты и встретился с врачами.

«Есть такая поговорка, что человек не молился Богу, если по морю не плавал, то есть не был в опасности. Каждый, кто приходит сюда, понимает, что находится в опасности, но не от моря, не от путешествия, даже не от войны, а от болезни, которая его посетила. И как никогда остро именно в такие моменты человек обращается к Богу - и верующий, и неверующий. Как на войне нет неверующих, так и здесь», - говорил архипастырь.

Вместе с Владыкой в СООД приехали заместитель губернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отметим, что новое отделение площадью 500 м2 принимает более 50 человек в день. Благодаря развитию системы диагностики онкологии пациенты уже на ранних стадиях могут получать полноценную лекарственную терапию. До появления нового подразделения СООД проводил до 8000 процедур в год, сейчас это количество серьезно увеличится.

Для пациентов оборудованы 13 палат с индивидуальными зонами и функциональными креслами, различными вариантами освещения, зарядными устройствами, столиками и кнопками вызова врача. Кроме того, отремонтированы процедурная, санитарные комнаты, регистратура и зоны ожидания для сопровождающих.