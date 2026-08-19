Иран готов ударить по объектам в Европе

Иранское руководство рассматривает возможность нанесения ударов по военным базам США в Европе в ответ на возможную агрессию со стороны США, пишет Financial Times.

Источники, близкие к правительственным кругам Ирана, сообщают, что в Тегеране обсуждались планы атак на объекты в Юго-Восточной Европе, включая авиабазу Безмер в Болгарии и британскую авиабазу на Кипре. Также в качестве потенциальных целей рассматривались критически важные подводные коммуникации в Ормузском проливе. Представители Тегерана подчеркивают, что если Вашингтон перейдет "красные линии", то ответные меры выйдут далеко за пределы Ближнего Востока.

Также, как сообщает The Wall Street Journal, Иран активно готовится к полномасштабному военному противостоянию. Власти страны укрепляют влияние Корпуса стражей исламской революции, проводят кадровые перестановки в армии и наращивают темпы производства беспилотников и ракет. Текущая ситуация воспринимается в Иране как постепенное истощение ресурсов противника перед решающим столкновением, которое еще впереди.

Несмотря на прогнозы о критическом ущербе, Иран демонстрирует высокую скорость восстановления инфраструктуры, что вызывает тревогу у израильских и американских властей, признает издание. А его позиции в регионе даже укрепились.

