Хитрость не сработала: в Домодедово поймали пассажира с раритетными монетами на 1.7 млн рублей

Таможенники аэропорта Домодедово остановили мужчину, который прилетел из Стамбула. В "зеленом коридоре" инспекторы провели выборочный досмотр и проверили ручную кладь пассажира с помощью рентген‑оборудования. На снимках заметили подозрительную плотность - тогда сотрудники внимательнее осмотрели чемодан, сообщили в пресс-службе ФТС.

Оказалось, что пассажир спрятал 30 монет разных номиналов и годов выпуска: он приклеил их лентой к внутренней стороне съемной подкладки. Мужчина пояснил, что боялся потерять ценные вещи в дороге, а про необходимость декларации и разрешительных документов не знал.

Эксперты изучили находки и подтвердили: монеты отчеканили из золотого сплава более ста лет назад на парижском монетном дворе. Предметы признали культурными ценностями, их стоимость оценили в 1,7 млн рублей.

На пассажира завели административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ - за то, что он не задекларировал товары. Ему грозит штраф до двукратной стоимости монет, а сами монеты могут конфисковать.

В ФТС напомнили: чтобы законно ввезти в Россию культурные ценности, нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию и приложить заключение уполномоченного эксперта - оно подтверждает статус предметов.

Ранее Федеральная таможенная служба пресекла контрабанду золота, драгоценных камней и ювелирных изделий на 4,5 млрд рублей - это почти в шесть раз больше, чем годом ранее. Сотрудники таможни возбудили 53 уголовных дела (в основном за незаконный провоз стратегически важных товаров, еще пять - за уклонение от налогов) и составили 192 протокола об административных правонарушениях.