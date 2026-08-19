В Уфе БПЛА попал в жилой дом, есть пострадавший

Мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА в Уфе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале.

По его словам, один из беспилотников попал в жилой дом в микрорайоне Затон. По предварительной информации, пострадал один человек, его госпитализировали. Повреждено остекление на верхних этажах, также обломки упали на припаркованные машины.

Хабиров добавил, что ВСУ пытались атаковать промышленные предприятия Уфы. Всего беспилотников было шесть, четыре из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание.