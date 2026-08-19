Росавиация: в аэропорту Екатеринбурга вводились ограничения на полеты

Утром 19 августа в екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом Накануне.RU сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности.

В Кольцово также подтвердили введение ограничений на полеты.

"Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании", - отметили в воздушной гавани.

В прошлый раз ограничения на полеты в аэропорту Екатеринбурга вводились 10 августа из-за режима беспилотной опасности в Свердловской области.

ОБНОВЛЕНО: в 9:48 по уральскому времени Росавиация объявила о снятии ограничений в Кольцово.