Трамп намерен экономически задушить Иран

Президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть свою политику в отношении Ирана. Он распорядился свернуть все переговоры и вместо попыток дипломатического урегулирования перешел к стратегии планомерного удушения иранской экономики.

Читайте также: Иран запретил кораблям США появляться в Ормузском проливе

В состав группы, получившей указание прекратить диалог, вошли ключевые фигуры администрации: его зять Джаред Кушнер, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф, пишет CNN. Сам Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил отсутствие каких-либо переговоров, подчеркнув, что на данный момент контакты с Ираном не ведутся и не планируются. Параллельно с этим продолжается морская блокада, хотя эксперты отмечают, что она малоэффективна.

Аналитики Reuters полагают, что для усиления давления на Иран США могут нанести удар по китайским банкам и нефтеперерабатывающим заводам, которые являются главными покупателями иранской нефти. Министр финансов Скотт Бессент уже анонсировал введение мер, которые должны привести к тотальной экономической изоляции Ирана. Ситуация остается напряженной: несмотря на требования Тегерана о снятии блокады и разморозке активов, Трамп настаивает на установлении контроля над проливом.

В то же время в США оппоненты Трампа ставят ему в вину то, что своей войной против Ирана он лишь усилил его позиции в регионе.