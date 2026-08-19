Алексей Текслер и Михаил Дегтярёв открыли уникальный футбольно-легкоатлетический манеж «Арена Челябинск»

В торжественном открытии в столице Южного Урала уникального футбольно-атлетического манежа «Арена Челябинск» приняли участие министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, губернатор региона Алексей Текслер и генеральный директор Челябинского цинкового завода Игорь Ульянов.

Новый современный объект стал частью спортивного кластера региона.

Манеж «Арена Челябинск» предназначен для круглогодичных тренировок и проведения соревнований по футболу и легкой атлетике. Футбольному стадиону присвоена вторая категория по стандартам Российского футбольного союза. Легкоатлетическая зона позволяет проводить региональные и межрегиональные физкультурные и спортивные мероприятия.

Концессионное соглашение о создании манежа в ноябре 2022 года было подписано между министерством по физической культуре и спорту Челябинской области и Челябинским цинковым заводом. Строить объект начали в августе 2023 года.

На церемонии открытия «Арены – Челябинск» Михаил Дегтярёв поздравил южноуральцев с завершением строительства грандиозного спортивного объекта и выразил уверенность, что спортсмены Челябинской области еще не раз прославят родной регион на соревнованиях различного уровня: «Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2030 году, чтобы 70% граждан России регулярно занимались физической активностью и спортом. И вот благодаря такому объекту будет развиваться и спорт высших достижений, и детско-юношеский, и спортивный резерв, и массовый спорт. Я хочу пожелать всем спортсменам успеха в прославлении родной области и России, в том числе на международной арене, куда мы активно возвращаемся день за днём».

Губернатора Алексей Текслер подчеркнул, что открытие «Арены Челябинск» расширит возможности региона для круглогодичной подготовки футболистов и легкоатлетов, а также проведения соревнований независимо от погодных условий, что для уральцев всегда актуально.

«Это уникальная арена во всех смыслах этого слова, которая объединяет футбол, все дисциплины в лёгкой атлетике. Конечно, это даёт возможность круглогодично тренироваться, заниматься спортом. А более трёх тысяч посадочных мест дают возможность проводить любые соревнования, привлекать болельщиков. То есть манеж и для тренировок, и для занятий спортом, и для проведения больших спортивных мероприятий. Я очень рад, что такой объект появился в Челябинске. Это даст мощный импульс развитию футбола и лёгкой атлетики. Здесь, в первую очередь будут заниматься детско-юношеские спортивные школы. Конечно же, будут и наши мастера тренироваться. И вы знаете, нам доверяют крупнейшие соревнования», - сказал губернатор Южного Урала.

Основу манежа составляет полноразмерное футбольное поле 105 × 68 метров. Вокруг него оборудована 400-метровая круговая беговая дорожка на восемь полос, создана и прямая 110-метровая беговая дорожка, секторы для прыжков в длину, тройного прыжка, прыжков с шестом и в высоту, толкания ядра и метания снарядов.

Директор «Арены Челябинск» Тамара Евстигнеева рассказала, что в первую очередь комплекс будет использоваться для подготовки футбольных и легкоатлетических команд.

«У нас есть все возможности для занятий легкой атлетикой: прыжки в длину и высоту, восемь круговых дорожек по 400 метров и необходимое оборудование. В первую очередь арена позволит закрыть потребности спортсменов в осенне-зимний период. В Челябинске значительную часть года тренироваться на улице не очень комфортно, поэтому такой объект особенно востребован», — сказала Тамара Евстигнеева.

Для зрителей на спортобъекте предусмотрены стационарные и трансформируемые трибуны. В футбольной конфигурации манеж рассчитан на 3098 зрителей, в легкоатлетической — на 1939. В комплексе созданы разминочные и тренажерные залы, раздевалки для спортсменов, помещения для тренеров, судей и организаторов соревнований, медицинские пункты, пункт допинг-контроля, зоны питания.

Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область сегодня по праву считается одним из самых спортивных регионов России.

«Южноуральцы любят спорт, любят заниматься спортом, наблюдать за спортивными событиями и болеть на спортивных аренах. Мы проводим крупнейшие старты в различных видах спорта и продолжим это делать. Уверен, что дальше мы будем развивать спорт, физическую культуру, вовлекать молодёжь, привлекать людей старших возрастов и двигаться вперёд», - сказал губернатор Челябинской области.

После церемонии на новом поле провели первый официальный матч. В рамках региональной лиги среди юношей до 14 лет встретились команды ОСШ «Челябинск» и ФК «Уфа».