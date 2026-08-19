Владислав Ховалыг: Мы живем в крае с первозданной природой, но главным богатством Тувы всегда были и остаются ее люди

В дни проведения IV Международного буддийского форума в Кызыле - столице республики Тыва корреспондент Накануне.RU взял интервью у Главы региона Владислава Ховалыга. Тува в эти августовские дни стала центром мирового буддизма. Как развивается уникальный российский регион, чего удалось добиться, какие задачи предстоит решить - об этом читайте в интервью с Главой республики Владиславом Ховалыгом.

- Президент Владимир Путин в рамках рабочей встречи с Вами в Кремле отметил, что экономика республики Тыва росла вдвое быстрее, чем в среднем по стране. А как удалось добиться такого результата?

Владислав Ховалыг: Результат — это итог системной работы и тех возможностей, которые даёт федеральная поддержка, прежде всего Индивидуальная программа социально‑экономического развития (ИПСЭР). Мы подходили к ней не как к источнику финансирования, а как к инструменту, который запускает реальные изменения: помогает превратить бюджетные ресурсы в частные инвестиции и новые производства.

Ключевую роль сыграл реальный сектор: строительство, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и торговля. Именно эти отрасли стали главными драйверами роста. Важный момент — мы не просто вкладывали средства, а создавали условия, чтобы бизнес мог уверенно развиваться: запускали производства, поддерживали предпринимателей, развивали инфраструктуру.

Например, в агропромышленном комплексе мы поддержали десятки предпринимателей: появились новые производства мясных консервов, сыров, колбас, заработала свиноферма полного цикла, введено крупное овощехранилище. В строительстве объём работ заметно вырос — заработали новые производства стройматериалов, стартовала жилищная программа.

Отдельно отмечу проекты с экологическим эффектом: например, первое в республике производство резиновой плитки и брусчатки из вторичного сырья. Это не только новый продукт, но и способ сократить отходы и снизить нагрузку на природу.

В итоге параллельно с ростом экономики улучшились и социальные показатели: уровень бедности снизился, зарплаты выросли, безработица заметно сократилась. То есть экономический рост напрямую отражается на жизни людей.

- Недавно Вы в ходе рабочей поездки в Монгун‑Тайгинский район провели встречу с участниками СВО. Какие вопросы поднимают ветераны?

Владислав Ховалыг: Чаще всего речь идёт о самых насущных вещах: как быстрее оформить инвалидность, получить земельный участок или жильё, устроить детей в детский сад или школу, найти работу. Важна и поддержка другого рода — бесплатная юридическая и психологическая помощь, программы переобучения, чтобы человек мог уверенно вернуться к мирной жизни.

С июня 2023 года филиал Госфонда в Туве принял свыше 20 тысяч обращений, из них исполнено более 19 тысяч. Это говорит о том, что система поддержки работает и даёт конкретный результат.

- Вы встречались со всеми региональными отделениями партий накануне единого дня голосования. Как удаётся выстраивать диалог?

Владислав Ховалыг: Диалог получается конструктивным, потому что у нас общая цель — развитие республики и благополучие людей. И неважно, какой у человека партийный билет: когда речь идёт о реальных делах, различия отходят на второй план.

Хороший пример — подготовка к IV Международному буддийскому форуму в Кызыле. На заседании Совета по взаимодействию с политическими партиями мы договорились действовать сообща: вместе рассказывать о форуме, провести общегородской субботник и сформировать волонтёрские бригады гидов для гостей. Это не формальность, а реальная возможность показать, что в Туве умеют объединяться ради общего дела.

Такой подход помогает сохранять деловой, уважительный тон и добиваться конкретных результатов.

- Расскажите о результатах работы делегации Тувы на ПМЭФ‑2025

Владислав Ховалыг: ПМЭФ для нас — не протокольное мероприятие, а рабочая площадка, где формируются реальные проекты. На форуме делегация Тувы провела 19 рабочих встреч с федеральными ведомствами, регионами и крупными компаниями. Итогом стали 10 соглашений о сотрудничестве с общим объёмом инвестиций порядка 429 миллиардов рублей.

Среди главных направлений — освоение крупных месторождений: литиевого на Тастыгском участке и медно‑порфирового на Ак‑Сугском. Параллельно прорабатываем новые транспортные связи: обсуждаем включение рейса Кызыл — Томск в список субсидируемых маршрутов — это важно и для экономики, и для людей.

Есть и проекты, которые напрямую касаются культуры и языка: с «Яндексом» договорились о добавлении тувинского языка в нейросеть «Алиса». С туроператором FUN&SUN — об интеграции Тувы в федеральные туристические маршруты. С «КАМАЗом» — о развитии сервисной инфраструктуры.

Реализация этих соглашений позволит создать более 2 тысяч новых рабочих мест до 2029 года. Наша задача — обеспечить для них инфраструктуру, земельные участки и кадры, чтобы проекты действительно заработали на пользу республики.

- Недавно Вам была вручена Благодарность Президента за вклад в развитие жилищного строительства. Как удалось добиться результатов и какие планы?

Владислав Ховалыг: Для нас это большая честь и признание той работы, которую ведёт вся команда. Важный рубеж: в прошлом году Тува впервые превысила среднероссийские показатели по вводу жилья на душу населения. Это не просто цифра — за ней стоят реальные квартиры, в которые переезжают семьи.

При этом понимаем, что потребности республики выше: обеспеченность жильём пока остаётся ниже среднероссийской, а с учётом высокой рождаемости вопрос стоит особенно остро. Поэтому продолжаем наращивать темпы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Уже есть договорённости с застройщиками до 2032 года. В ближайших планах — строительство 12 многоквартирных домов (это 709 квартир) и комплексное развитие нового микрорайона «Московский». Цель — заметно повысить обеспеченность жильём и дать людям уверенность в завтрашнем дне.

- Сейчас в Туве проходит IV Международный буддийский форум. Фактически на несколько дней республика стала центром мирового буддизма, участникам форума направил свое приветствие Президент России Владимир Путин. А почему форум так важен и каких результатов ждёте?

Владислав Ховалыг: Форум «Буддизм в диалоге культур: будущее человечества» собрал более 100 представителей из 20 стран — от Азии до Европы и Африки. К нам прибыли представители буддийских общин, образовательных и культурных центров, государственных структур.

Форум проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Фонда содействия развитию буддийского образования и исследований, Фонда «Росконгресс», Культурного Фонда имени Кужугета Шойгу, группы компаний «Ареал» других партнеров-инвесторов. Его задача — не только укрепить связи между буддийскими традициями, но и показать, как духовные ценности могут работать на развитие науки, образования, медицины, туризма.

Для Тувы это возможность заявить о себе как о важном центре буддийской культуры, расширить международное сотрудничество и привлечь внимание к нашим проектам. Рассчитываем, что форум станет не просто ярким событием, а стартом для долгосрочных партнёрств, которые будут полезны республике.

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Буквально за несколько дней до старта IV Международного буддийского форума в Кызыле Тува отметила 105-летие своего создания - дня принятия первой Конституции Тувинской Народной Республики. В 1921 году на Всетувинском учредительном Хурале были заложены основы независимой государственности молодой республики.

Глава Тувы Владислав Ховалыг, поздравляя земляков с этой значимой исторической датой, отметил: "Мы живем в крае с первозданной природой, но главным богатством Тувы всегда были и остаются ее люди - трудолюбивые, талантливые, сильные духом и преданные своей Родине. Сегодня республика уверенно идет вперед. Благодаря вашему созидательному труду, энергии и оптимизму мы строим новые дома, школы и детские сады, благоустраиваем города и села, развиваем инфраструктуру, сохраняем уникальное культурное и духовное наследие нашего многонационального народа».