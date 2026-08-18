Возведение первой в Кировской области школы со световодами продолжается в Нолинске

В классы новой школы, которую возводят в Нолинске, солнечный свет будет поступать не только через окна, но и сверху. Здание будет рассчитано на 500 учащихся с физкультурно-оздоровительным комплексом.

"Действующее здание общеобразовательного учреждения перегружено – в ней обучается почти в 2,5 раза больше детей, чем положено по проекту. Поэтому было принято решение возводить новое здание", – отмечает губернатор Кировской области Александр Соколов.

Отметим, что это первая в Кировской области школа, где для дополнительного и максимально эффективного освещения предусмотрены световоды – устройства в виде труб со светоотражающий поверхностью, которые поставляют дневной свет непосредственно в учебный корпус. Соответственно, в классы и рекреации дневной свет будет поступать не только через окна, но и сверху, с потолка. Также школьные помещения будут традиционно оборудованы и системой электроосвещения.

Ход стройки постоянно контролируют специалисты министерства строительства Кировской области и государственного учреждения «Единый заказчик».

В частности, вопросы, возникающие в процессе строительства, обсудили на выездном совещании, которое провел заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков. В совещании участвовали депутат Законодательного Собрания области Николай Шабалин и глава Нолинского района Николай Грудцын.

Сотрудники организации - подрядчика (компания «ГражданРемСтрой») уже смонтировали под крышу здание учебного корпуса. Одновременно возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. Конструкция ФОКа собрана, идет монтаж кровли. Выполнено устройство наружных сетей теплоснабжения. Осуществляются работы по обустройству канализации, систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции. Параллельно идет благоустройство прилегающей к школе территории.

"На сегодня работы ведутся в соответствии с графиком. Строительная готовность – 37%. Сейчас самая важная задача - закрыть тепловой контур и запустить систему отопления, чтобы зимой заниматься внутренней отделкой помещений", — говорит Алексей Петряков.

Важно отметить, что строительство новой школы проводится в том числе с привлечением средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», также выделены средства областного бюджета.