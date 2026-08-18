Возведение первой в Кировской области школы со световодами продолжается в Нолинске

18 Августа 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Возведение первой в Кировской области школы со световодами продолжается в Нолинске

В классы новой школы, которую возводят в Нолинске, солнечный свет будет поступать не только через окна, но и сверху. Здание будет рассчитано на 500 учащихся с физкультурно-оздоровительным комплексом. 

"Действующее здание общеобразовательного учреждения перегружено – в ней обучается почти в 2,5 раза больше детей, чем положено по проекту. Поэтому было принято решение возводить новое здание", – отмечает губернатор Кировской области Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Отметим, что это первая в Кировской области школа, где для дополнительного и максимально эффективного освещения предусмотрены световоды – устройства в виде труб со светоотражающий поверхностью, которые поставляют дневной свет непосредственно в учебный корпус. Соответственно, в классы и рекреации дневной свет будет поступать не только через окна, но и сверху, с потолка. Также школьные помещения  будут традиционно оборудованы и системой электроосвещения.

Ход стройки постоянно контролируют специалисты министерства строительства Кировской области и государственного учреждения «Единый заказчик».

(2026)|Фото: kirovreg.ru

В частности, вопросы, возникающие в процессе строительства, обсудили на выездном совещании, которое провел заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков. В совещании участвовали депутат Законодательного Собрания области Николай Шабалин и глава Нолинского района Николай Грудцын.

Сотрудники организации - подрядчика  (компания «ГражданРемСтрой») уже смонтировали под крышу здание учебного корпуса. Одновременно возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. Конструкция ФОКа собрана, идет монтаж кровли. Выполнено устройство наружных сетей теплоснабжения. Осуществляются работы по обустройству канализации, систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции. Параллельно идет благоустройство прилегающей к школе  территории.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"На сегодня работы ведутся в соответствии с графиком. Строительная готовность – 37%. Сейчас самая важная задача - закрыть тепловой контур и запустить систему отопления, чтобы зимой заниматься внутренней отделкой помещений", — говорит Алексей Петряков.

Важно отметить, что строительство новой школы проводится в том числе с привлечением средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», также выделены средства областного бюджета.

Теги: строительство школы, световоды, александр соколов, национальный проект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети