В Югре зафиксировали массовый мор рыбы

В Югре зафиксирован массовый мор рыбы. В поселке Горноправдинск на берегу Иртыша обнаружены мертвые и умирающие стерлядь, налим и щука, сообщает Муксун. fm.

Ранее в июле аналогичная проблема наблюдалась в Тюмени на набережной Туры — тогда вода почернела, появился резкий запах и мертвая рыба. К августу ситуация распространилась на три реки — Туру, Тобол и Иртыш. По данным экспертов и Росрыболовства, главная причина — острый дефицит кислорода, вызванный аномальным паводком: поднявшаяся вода смыла органику с поймы, а ее окисление привело к поглощению кислорода.

Разложение погибшей рыбы усугубляет положение: оно дополнительно расходует кислород и способствует росту токсичной микрофлоры, из-за чего проблема нарастает как снежный ком.