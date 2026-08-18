Мужчина, избивший подростка на горнолыжке в Екатеринбурге, попытался обжаловать приговор

Яков Шушарин, осужденный за избиение подростка на горе Уктус в январе текущего года, попытался обжаловать приговор. То же сделали его адвокат и прокурор, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, инцидент произошел в январе. Сообщалось, что мужчина жестоко избил 13-летнего подростка за то, что тот неудачно скатился с горки и наехал на женщину. Избитому пришлось обращаться в больницу. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подозреваемый был объявлен в розыск, но позже сам пришел к полицейским. Шушарин рассказал, что накинулся на подростка, так как испугался за 4-летнюю дочь. В дальнейшем он был арестован.

16 июня Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Шушарина виновным в хулиганстве с применением насилия и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнего из хулиганских побуждений. Сам мужчина вину не признал и просил оправдать его. Он настаивал на том, что был в состоянии аффекта и защищал свою семью. Суд назначил ему 4,5 года колонии-поселения. Также в пользу избитого подростка взыскана компенсация морального вреда в 400 тысяч рублей.

Сегодня Свердловский областной суд снова ознакомился с материалами дела и не нашел основания для вмешательства в судебный акт. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.