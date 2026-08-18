В МИД Азербайджана вызвали посла РФ из-за высказываний в российских СМИ

МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Ему заявлен решительный протест из-за "провокационных и оскорбительных" заявлений в адрес республики в российском информационном пространстве.

"В ходе встречи мы вновь обратили внимание другой стороны на наше ожидание принятия срочных и эффективных мер для прекращения российской риторики провокаций, угроз и насилия в отношении Азербайджана в информационном и медийном пространстве", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана обвинила участников проекта на YouTube "Чистота понимания" Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева в публичных призывах к терроризму и насильственному изменению конституционного строя и территориальной целостности страны. В выпуске они, в частности, говорили о том, что постсоветские страны по-прежнему должны подчиняться законодательству РФ как правопреемника СССР.

Напомним, в июле президент республики Ильхам Алиев заявил, что отношения России и Азербайджана полностью нормализовались, проблемы остались позади.