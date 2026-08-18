Глава Минспорта высоко оценил РМК-Арену в Челябинске

В столице Южного Урала сегодня работает министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв. Он высоко оценил строящийся многофункциональный спортивный комплекс РМК-Арена на северо-западе Челябинска.

"Прекрасный, действительно значимый для региона и страны объект. Здесь применены уникальные строительные решения, и такие проекты – наглядный пример того, как развивается спортивная инфраструктура России. Уверен, что комплекс станет точкой притяжения для спортсменов и болельщиков, а южноуральцы получат площадку мирового уровня", - сказал Дегтярёв.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пояснил, что РМК-Арена станет частью масштабной концепции "Спортивный город", которую регион реализует на Университетской набережной, сообщает администрация области.