В Екатеринбурге суд отпустил на свободу мужчину, угрожавшего убийством детям

В Екатеринбурге суд не стал заключать под стражу мужчину, угрожавшего убийством детям. Его отпустили на свободу.

Читайте также: Житель Екатеринбурга устроил дебош в аэропорту при попытке улететь в Сочи

Напомним, все случилось вечером 29 июля у дома по улице Розы Люксембург в уральской столице. 41-летний мужчина высказал в адрес четверых детей угрозу убийством и причинением вреда здоровью. После этого он применил к детям физическую силу.

В дальнейшем уралец был задержан. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством. Теперь агрессору может грозить до 7 лет лишения свободы.

Следствие настаивало на аресте задержанного, однако Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес другое решение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Так, ему запрещено общаться с потерпевшими детьми, а также их законными представителями и свидетелями.

Постановление вступит в силу через трое суток, если за это время не будет обжаловано.