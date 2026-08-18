Суд арестовал 16-летнюю девушку, напавшую с ножом на сестер в Уфе

16-летнюю девушку, подозреваемую в нападении с ножом на сестер в Уфе, отправили под арест на два месяца. Она частично признала вину. Об этом сообщил следователь в суде, передает ТАСС.

Адвокат арестованной заявил, что девушка сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Накануне ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

По данным следствия, в одной из квартир в Уфе 16-летняя девушка ударила ножом двух сестер 9 и 16 лет. После совершения преступления нападавшая скрылась, но позже была задержана. Пострадавшие госпитализированы.

СМИ писали, что 10-летний брат пострадавших смог сбежать от вооруженной ножом школьницы и позвать на помощь соседей.