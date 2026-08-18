Топливный рынок под прицелом: ФАС кратно усилила контроль за нефтяниками

ФАС активнее следит за топливным рынком: с начала лета ведомство завело почти втрое больше дел против нефтяных компаний и АЗС, чем за первые пять месяцев года. Сейчас служба расследует 41 дело и выдала 68 предупреждений о нарушениях.

Претензии касаются картельных сговоров и злоупотребления доминирующим положением - это нарушает закон "О защите конкуренции" и КоАП. По словам Дмитрия Гусева из ассоциации "Надежный партнер", надзор усилили из‑за пристального внимания правительства к ценам на топливо.

В некоторых регионах снова не хватает горючего - на заправках выстраиваются очереди, а выбор марок бензина сокращается. В Москве и Подмосковье ситуация особенно заметная: 17 августа журналисты "Известий" проверили 21 АЗС. 92‑й бензин нашли только на семи станциях, 95‑й - на шести, 98‑й - лишь на пяти. Дизель тоже есть не везде.

Данные сервиса "ГдеБенз" показывают, что ситуация ухудшается: 16 августа топливо было только на 28,1 % заправок по стране, а неделю назад - на 41 %.

При этом в целом бензин в России производят в достаточном объеме. Проблема в доставке: из‑за сложностей с логистикой в отдельные регионы горючее поступает с опозданием или в меньшем количестве, поэтому там и возникает дефицит.

Ранее сообщалось, что в сентябре в России может стать еще меньше топлива: крупные НПЗ уйдут на плановый ремонт, а из‑за работ на Новополоцком НПЗ в Белоруссии снизятся отгрузки - особенно это затронет Поволжье, где местные трейдеры и независимые АЗС лишатся привычной поставки.