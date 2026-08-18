Деформация стен, плесень, потоп в квартирах: следком в Перми проводит проверку из-за жалоб жильцов многоэтажки

В Перми следователем проводится процессуальная проверка по факту нарушения жилищных прав жителей многоквартирного дома по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Жильцы дома по улице Мира в городе Перми обеспокоены деформацией стен, появлением плесени и другими признаками износа конструкций. Собственники отмечают, что проблемы возникли из-за того, что квартиры затопило дождями во время проведения капитального ремонта кровли, а также в результате ненадлежащего содержания дома управляющей компанией.

Следственными органами СК России по Пермскому краю будет дана правовая оценка доводам, приведенным в публикации.