Сидение родителей в смартфоне негативно сказывается на развитии речи детей

Привычка родителей постоянно сидеть в смартфоне, находясь рядом с ребенком, может негативно сказываться на развитии его речи. Причем влияние "экранного времени" взрослых на развитие детей оказывается даже более существенным, чем воздействие самих гаджетов на ребенка. Результаты исследования приводит Daily Mail.

Ученые из Университета Осло наблюдали 747 детей с 3 лет, пока им не исполнилось 5 лет. Целью было определить корреляцию развития речи с экранным временем родителей. Ученые исключили влияние сторонних факторов - уровня достатка, образования родителей - и получили вывод, что чем больше времени родители проводили в телефоне, тем слабее было речевое развитие детей. И родительский фактор оказался более значимым, чем использование гаджета самим ребенком. Потому что они просто не уделяли ребенку достаточно внимания и демонстрировали неправильную модель поведения в то время, когда как раз идет формирование личности и активное развитие мозга.

Отмечается, что до 5 лет формируется до 90% структурных связей мозга. И в это время постоянное "отсутствие" родителя при его физическом наличии лишает ребенка необходимой речевой стимуляции, что в конечном итоге замедляет его умственное развитие.

Исследований о негативном влиянии гаджетов на детей в последние годы опубликовано великое множество.