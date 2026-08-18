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Фото: Накануне.RU

Сидение родителей в смартфоне негативно сказывается на развитии речи детей

Привычка родителей постоянно сидеть в смартфоне, находясь рядом с ребенком, может негативно сказываться на развитии его речи. Причем влияние "экранного времени" взрослых на развитие детей оказывается даже более существенным, чем воздействие самих гаджетов на ребенка. Результаты исследования приводит Daily Mail.
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Ученые из Университета Осло наблюдали 747 детей с 3 лет, пока им не исполнилось 5 лет. Целью было определить корреляцию развития речи с экранным временем родителей. Ученые исключили влияние сторонних факторов - уровня достатка, образования родителей - и получили вывод, что чем больше времени родители проводили в телефоне, тем слабее было речевое развитие детей. И родительский фактор оказался более значимым, чем использование гаджета самим ребенком. Потому что они просто не уделяли ребенку достаточно внимания и демонстрировали неправильную модель поведения в то время, когда как раз идет формирование личности и активное развитие мозга.

Отмечается, что до 5 лет формируется до 90% структурных связей мозга. И в это время постоянное "отсутствие" родителя при его физическом наличии лишает ребенка необходимой речевой стимуляции, что в конечном итоге замедляет его умственное развитие.

Исследований о негативном влиянии гаджетов на детей в последние годы опубликовано великое множество.

Теги: родители, дети, смартфон, гаджет


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