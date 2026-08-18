На Южном Урале в реабилитационном центре изувечили девочку-подростка

В Коркино (город вблизи Челябинска) сотруднику и постояльцу реабилитационного центра грозит срок по делу о серии тяжких преступлений против 15-летней девочки.

Всё началось в сентябре 2025 г. Тогда в центре социальной адаптации в деревне Дубровка консультант учреждения и один из проживающих под видом "поддержания дисциплины" наладили жёсткую систему физического насилия.

Поводом для конфликта послужил отказ 15-летней воспитанницы проводить уборку помещений. Криминальный дуэт избил девочку и систематически унижал её. Потом жертву связали плетёным шнуром, зафиксировав ее тело в неестественном положении, и насильно удерживали в таком виде несколько часов. Дело ушло в суд, сообщает УМВД по Челябинской области.